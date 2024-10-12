В 14 матчах регулярного чемпионата американец набрал всего одно очко и скоро может покинуть состав «ястребов».

На выездной матч против магнитогорского «Металлурга», который «Авангард» проиграл со счетом 2:4, тренерский штаб «ястребов» не выпустил американского нападающего Коула Касселса. После игры наставник омичей Сергей Звягин прокомментировал это двумя словами: «Решение тренера». Место Касселса во втором звене занял канадец Райан Спунер.

Это решение может означать, что «Авангард» может расстаться с легионером, пришедшим в клуб в минувшее межсезонье. В 14 матчах с начала регулярного чемпионата Коул Касселс набрал всего 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «минус 5». Среднее время хоккеиста на льду составляет около 17 минут.

Приглашая 29-летнего американца в омский клуб, на тот момент генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов заявлял:

— В течение нескольких месяцев мы просмотрели большое количество центральных нападающих, выступающих в Северной Америке, наводили справки, анализировали большой объем видеоматериала и проводили собеседования. Остановились на Коуле Касселсе, поскольку именно он больше всего подходит под нашу игровую философию.

Очевидно, что многочасовые просмотры видео и проведенные собеседования не дали нужного эффекта. Центрфорвард во второе звено оказался банальным котом в мешке, а его приличный контракт не позволяет обменять Касселса в условный «Барыс», как в случае с Иваном Николишиным. Всем нужен результативный легионер, а не пародия на классного хоккеиста. Скорее всего, «Авангард» договорится с американцем о неустойке, расторгнет контракт и будет срочно искать замену. Пока еще можно спасти провальный сезон.