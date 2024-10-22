Николай Хроленко работает пока в статусе исполняющего обязанности руководителя.

Вчера, 21 октября, как и анонсировал «Омск-информ», сменился глава Ленинского округа. Дмитрий Зярко уволился и уехал в Томск, где стал первым заместителем мэра. Исполняющим обязанности главы Ленинского округа назначен Николай Хроленко.

Как пояснили «Омск-информу» в мэрии, без приставки «и.о» он станет работать, когда пройдет процедуру согласования у силовиков.

До нынешнего назначения Николай Хроленко трудился в должности первого заместителя главы Кировского округа с 5 сентября 2022 года. Известно, что с 2014 по 2019 год он возглавлял Лузинское сельское поселение Омского района.