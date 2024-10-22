Омск-Информ
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·Общество

Отключения планируются уже на этой неделе.

Омский водоканал запланировал отключения воды на 23 и 24 апреля. Из-за ремонта сетей завтра с 11:00 до 24:00 без воды останутся дома по адресам:
  • Волочаевская, 15, 15б; 15, к. 5; 15ж, 17, 17в, 17б, 17а 17д, 17ж, 17г, 17е, 19, 19е, 19ж, 19д, 19г, 19в, 19а;
  • Красный Путь, 57, 59, 61, 63, 65, 65/1, 69, 67, 75, 79, 79а.
Отключения 24 октября с 03:00 до 24:00:
  • Сейфулина, 1–27, 2–38;﻿
  • Абоненты Советского округа – на пониженном давлении.
Отключения 24 октября с 10:00 до 23:00:
  • Вокзальная, 22;
  • Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39, 40, 42;
  • Гризодубовой, 20, 33, 37;
  • А. Павлова, 31
  • Красный переулок, 1, 3.
Машины с питьевой водой установят около дома № 38 на улице Карбышева с 10:00 до 15:00 и около дома № 22 на улице Вокзальной с 15:00 до окончания работ.
·Общество

Отключения планируются уже на этой неделе.

Омский водоканал запланировал отключения воды на 23 и 24 апреля. Из-за ремонта сетей завтра с 11:00 до 24:00 без воды останутся дома по адресам:
  • Волочаевская, 15, 15б; 15, к. 5; 15ж, 17, 17в, 17б, 17а 17д, 17ж, 17г, 17е, 19, 19е, 19ж, 19д, 19г, 19в, 19а;
  • Красный Путь, 57, 59, 61, 63, 65, 65/1, 69, 67, 75, 79, 79а.
Отключения 24 октября с 03:00 до 24:00:
  • Сейфулина, 1–27, 2–38;﻿
  • Абоненты Советского округа – на пониженном давлении.
Отключения 24 октября с 10:00 до 23:00:
  • Вокзальная, 22;
  • Карбышева, 27, 27а, 28, 38, 38а, 39, 40, 42;
  • Гризодубовой, 20, 33, 37;
  • А. Павлова, 31
  • Красный переулок, 1, 3.
Машины с питьевой водой установят около дома № 38 на улице Карбышева с 10:00 до 15:00 и около дома № 22 на улице Вокзальной с 15:00 до окончания работ.