В эту сумму вошла не только стоимость машины, но также неустойка и компенсация морального вреда.

Жительница Омска отсудила у ООО «КЛЮЧАВТО АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ» 4,74 млн рублей. На сторону клиентки встали два суда: Первомайский районный и Омский областной.

Как сообщает пресс-служба Омского областного суда, в августе 2023 года женщина купила в автосалоне подержанный автомобиль Porsche Macan за 2,79 млн рублей. После покупки в машине обнаружились неисправности: В 4, 5 и 6 цилиндрах двигателя имелись задиры, масло на стенках цилиндров, нагар на поршнях и клапанах. У автомобиля был очень высокий расход масла, 1 л. на 900 км.

По мнению суда, при продаже автомобиль имел существенный недостаток, который препятствует его использованию, однако покупательнице об этом не сказали.

Суд постановил расторгнуть договор купли продажи и обязал автосалон выплатить клиентке стоимость Porsche Macan, неустойку и компенсацию морального вреда. Автосалон пытался обжаловать это решение, но безуспешно.