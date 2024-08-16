После покупки в машине обнаружились дефекты, и она пробыла в ремонте больше трех месяцев.

Омич подал иск к ООО «АВТОДОМ «СИБИРЬ МОТОРС», чтобы расторгнуть договор купли-продажи автомобиля. Как сообщили в Омском областном суде, причиной стало то, что «УАЗ Профи» часто ломался.

Мужчина купил машину с пробегом в марте 2021 года за 810 тыс. рублей. После этого в автомобиле обнаружились скрытые дефекты, в том числе перегрев двигателя. За два года машину ремонтировали по гарантии восемь раз. В общей сложности ремонт длился 108 дней.

На сторону омича в этом споре встали Кировский районный суд и Омский областной суд, где салон пытался обжаловать первое решение. Автосалон обязали расторгнуть договор, забрать машину и заплатить покупателю 3,5 млн рублей. В эту сумму вошли стоимость машины, неустойка, штраф, компенсация морального вреда и разница между суммой, что заплатил мужчина, и текущей ценой аналогичного автомобиля.