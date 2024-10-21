Выпускная квалификационная работа девушки была практически полностью списана у студента из Казахстана.

Омский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Куйбышевского райсуда по города по иску студентки, отчисленной из университета путей сообщения. Девушка требовала признать незаконным приказ об отчислении и обязать вуз выдать ей диплом.

Студентка училась на специальности «информационные системы и технологии». Весной этого года ей нужно было выполнить и защитить выпускную квалификационную работу по теме «Программное обеспечение корпоративного ресурса», но девушка решила, что проще будет списать диплом.

– Подготовленная истцом выпускная квалификационная работа проверена научным руководителем в системе «Антиплагиат». Результаты проверки показали, что оригинальность составляет 4,11 %, что не соответствует минимальному пороговому значению, установленному в университете (30 %). Анализ источников показал, что при подготовке работы использовалась работа студента Центрально-Казахстанской академии, выполненная в 2014 году, – сообщили в суде.

В итоге работа студентки не была допущена к защите, а государственная экзаменационная комиссия признала ее не прошедшей государственное аттестационное испытание. Приказом ректора, согласованным с профкомом студентов и советом обучающихся, девушка была отчислена из университета.

Признать незаконным приказ об отчислении и обязать вуз выдать ей диплом у студентки не получилось. Областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу.