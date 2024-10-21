Омск-Информ
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·Общество

Пробный запуск прошел успешно, но ездить по мосту троллейбусы пока не будут.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о пробном запуске троллейбуса на обновленном Ленинградском мосту. Сегодня утром зеленый «Адмирал» проехал по специальному маршруту от депо в городке Водников до Тюкалинской развязки и обратно. Поездка прошла успешно, отметил глава города.

– Ранее пробный запуск троллейбуса прошел по контактной сети на Левобережье. Испытания прошли две новые тяговые подстанции и протянутая по улицам Лукашевича, Волгоградской, Крупской, Перелета и проспекту Комарова троллейбусная сеть, – добавил Сергей Шелест.

Несмотря на то что вся инфраструктура для возобновления троллейбусного движения по Ленинградскому мосту готова, «Адмиралы» и другие машины пока не будут там ездить. Все уперлось в реконструкцию бульвара Архитекторов – чтобы соединить троллейбусные линии на улице 70 лет Октября и проспекте Комарова, необходимо завершить участок дороги между ними. Его ремонтируют уже больше года.  

·Общество

Пробный запуск прошел успешно, но ездить по мосту троллейбусы пока не будут.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о пробном запуске троллейбуса на обновленном Ленинградском мосту. Сегодня утром зеленый «Адмирал» проехал по специальному маршруту от депо в городке Водников до Тюкалинской развязки и обратно. Поездка прошла успешно, отметил глава города.

– Ранее пробный запуск троллейбуса прошел по контактной сети на Левобережье. Испытания прошли две новые тяговые подстанции и протянутая по улицам Лукашевича, Волгоградской, Крупской, Перелета и проспекту Комарова троллейбусная сеть, – добавил Сергей Шелест.

Несмотря на то что вся инфраструктура для возобновления троллейбусного движения по Ленинградскому мосту готова, «Адмиралы» и другие машины пока не будут там ездить. Все уперлось в реконструкцию бульвара Архитекторов – чтобы соединить троллейбусные линии на улице 70 лет Октября и проспекте Комарова, необходимо завершить участок дороги между ними. Его ремонтируют уже больше года.  