Пробный запуск прошел успешно, но ездить по мосту троллейбусы пока не будут.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о пробном запуске троллейбуса на обновленном Ленинградском мосту. Сегодня утром зеленый «Адмирал» проехал по специальному маршруту от депо в городке Водников до Тюкалинской развязки и обратно. Поездка прошла успешно, отметил глава города.

– Ранее пробный запуск троллейбуса прошел по контактной сети на Левобережье. Испытания прошли две новые тяговые подстанции и протянутая по улицам Лукашевича, Волгоградской, Крупской, Перелета и проспекту Комарова троллейбусная сеть, – добавил Сергей Шелест.

Несмотря на то что вся инфраструктура для возобновления троллейбусного движения по Ленинградскому мосту готова, «Адмиралы» и другие машины пока не будут там ездить. Все уперлось в реконструкцию бульвара Архитекторов – чтобы соединить троллейбусные линии на улице 70 лет Октября и проспекте Комарова, необходимо завершить участок дороги между ними. Его ремонтируют уже больше года.