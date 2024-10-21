Партнер «Рэдиум Инвестиции» Виктор Титарев считает, что у воздушной гавани Омск-Центральный нет шансов построить инфраструктуру и грузовой терминал.

Бывший глава Омского аэропорта, а ныне партнер «Рэдиум Инвестиции» Виктор Титарев высказался о перспективах строительства воздушного хаба в Федоровке. У нынешнего аэропорта нет шансов на развитие.

– Во всех аэропортах мира большую часть выручки дают неавиационные доходы – именно они позволяют снижать стоимость билетов. Подавляющее большинство низкобюджетных авиакомпаний требует у аэропортов нулевые тарифы на обслуживание самолетов, – цитируют Титарева «Коммерческие вести». – По типичному контракту они оплачивают только топливо, но зато обеспечивают стабильный поток пассажиров, которые совершают в аэропорту покупки, посещают рестораны и бизнес-залы, ночуют в гостиницах. В отелях аэропортов проводят конференции, организовывают деловые встречи. Никаких шансов сделать современный терминал и сопутствующую инфраструктуру в Омск-Центральном нет.

По мнению эксперта, в действующем аэропорту невозможно организовать нормальный грузовой терминал. Землю под нынешней воздушной гаванью уместнее использовать под строительство жилья, как анонсировал ранее губернатор Виталий Хоценко.

– Логичнее и разумнее на этом месте развивать общественное пространство, предположим, с парком, с новым концертным залом, да и жильем. Все-таки неправильно, когда в центре города стоит завод или аэропорт – это нерациональное использование земли как с точки зрения экономики, так и с точки зрения урбанистики, – заявил Титарев. – При этом такая альтернатива, опять же, емкий инвестиционный проект, на мультиплицирующий эффект от которого регион вправе рассчитывать.

Строительство нового аэропорта в Федоровке начнется не ранее 2026 года. Объект стоимостью более 43 млрд рублей компания «Аэропорты регионов» планирует построить к концу 2028 года.