Новое учреждение будет управлять государственными сельхозугодиями. Это нужно в том числе для увеличения доходов бюджета.

Губернатор Виталий Хоценко распорядился создать земельный фонд Омской области. Профильное учреждение будет работать при региональном министерстве имущественных отношений.

Как пояснили в правительстве области, целью деятельности казенного учреждения «Земельный фонд Омской области» является реализация полномочий по эффективному управлению государственными сельхозугодиями. Организация будет заниматься инвентаризацией земель сельскохозяйственного назначения, а также формировать предложения о перспективах использования земли для увеличения доходов бюджета региона.

Создание земельного фонда также обусловлено необходимостью реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ. Согласно этому документу, рациональное использование сельхозугодий, защита и сохранение, предотвращение их сокращения являются национальными интересами государства на долгосрочный период.