Омск-Информ
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·Спорт

На этот раз хоккейный клуб решил поменять нападающего.
«Авангард» выставил на обмен 32-летнего нападающего Алексея Макеева, контракт с которым подписали на год в августе. За сезон, по неофициальным данным, хоккеисту обещали 25 млн рублей.
– Подобрав его в августе, омичи рассчитывали, что он станет заменой травмированному Ткачеву. Но как мы увидели, что Макеев очень сильно просел после многих лет в «Автомобилисте», а предсезонка оказалось чем-то сверхестественным, – сообщает ТГ-канал «НППО | ТРАНСФЕРЫ КХЛ».
Ранее сообщалось, что «Авангард» выставил на обмен защитника Даррена Дица.
1405
·Спорт

На этот раз хоккейный клуб решил поменять нападающего.
«Авангард» выставил на обмен 32-летнего нападающего Алексея Макеева, контракт с которым подписали на год в августе. За сезон, по неофициальным данным, хоккеисту обещали 25 млн рублей.
– Подобрав его в августе, омичи рассчитывали, что он станет заменой травмированному Ткачеву. Но как мы увидели, что Макеев очень сильно просел после многих лет в «Автомобилисте», а предсезонка оказалось чем-то сверхестественным, – сообщает ТГ-канал «НППО | ТРАНСФЕРЫ КХЛ».
Ранее сообщалось, что «Авангард» выставил на обмен защитника Даррена Дица.
1405