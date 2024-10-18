Омск-Информ
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·Спорт

Клуб решил отказаться от услуг защитника Даррена Дица.
Хоккейный клуб «Авангард» выставил на обмен защитника Даррена Дица, с которым подписал двухлетний контракт менее полугода назад.
– Омичам надо что-то менять. Вот и пошла чистка. Даррен не оправдал возложенных на него надежд. У него много пробелов в обороне, в атаке не очень полезен (изначально наигрывался в первой спецбригаде, но проиграл конкуренцию), – сообщает ТГ-канал «НППО | ТРАНСФЕРЫ КХЛ».
Вчера «Авангард» проиграл «Спартаку» со счетом 5:6. Это стало 11-м поражением команды. Всего в нынешнем сезоне «ястребы» отыграли 17 матчей, одержав победу 6 раз.
1461
·Спорт

Клуб решил отказаться от услуг защитника Даррена Дица.
Хоккейный клуб «Авангард» выставил на обмен защитника Даррена Дица, с которым подписал двухлетний контракт менее полугода назад.
– Омичам надо что-то менять. Вот и пошла чистка. Даррен не оправдал возложенных на него надежд. У него много пробелов в обороне, в атаке не очень полезен (изначально наигрывался в первой спецбригаде, но проиграл конкуренцию), – сообщает ТГ-канал «НППО | ТРАНСФЕРЫ КХЛ».
Вчера «Авангард» проиграл «Спартаку» со счетом 5:6. Это стало 11-м поражением команды. Всего в нынешнем сезоне «ястребы» отыграли 17 матчей, одержав победу 6 раз.
1461