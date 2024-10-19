Омск-Информ
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Станция технического обслуживания откроется на улице Крупской.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой станции технического обслуживания. Одноэтажное здание площадью 164 кв. м построили на улице Крупской на Левобережье.

Ранее сообщалось о сдаче в эксплуатацию нового дома на улице Нагибина. Его фишкой являются 7-комнатные квартиры.

·Авто

Станция технического обслуживания откроется на улице Крупской.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой станции технического обслуживания. Одноэтажное здание площадью 164 кв. м построили на улице Крупской на Левобережье.

Ранее сообщалось о сдаче в эксплуатацию нового дома на улице Нагибина. Его фишкой являются 7-комнатные квартиры.