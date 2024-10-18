В мероприятии приняли участие губернатор, мэр, спикер Заксобрания и другие топовые чиновники.

Сегодня, 18 октября, в следственном управлении СК РФ по Омской области был представлен новый руководитель ведомства, генерал-майор юстиции Виталий Батищев. На мероприятие была приглашена вся политическая элита региона, включая губернатора Виталия Хоценко, мэра Сергея Шелеста, спикера Заксобрания Александра Артемова, главного федерального инспектора по Омской области Ивана Нецкина, прокурора области Алексея Афанасьева, председателя облсуда Петра Трапезникова и руководителей правоохранительных органов.

Нового руководителя омских следователей представил руководитель управления кадров СК РФ полковник юстиции Максим Малышкин. Виталий Батищев заявил, что нацелен на конструктивный диалог с представителями правоохранительного блока, судейским сообществом и органами власти.

– Уверен, что компетентность наших сотрудников, преданность служебному долгу позволят на высоком профессиональном уровне решать стоящие перед следственным управлением задачи, преодолевать возникающие трудности, – отметил Батищев.

Президентский указ о назначении Виталия Батищева был подписан 3 октября. Ранее он возглавлял следственное управление по Республике Алтай.