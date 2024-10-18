Омск-Информ
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·Общество

Акрама Джумаева похоронят на родине в Горьковском районе.

Завтра, 19 октября, в селе Октябрьском в Горьковском районе Омской области простятся с местным жителем Акрамом Джумаевым, погибшим на СВО. Как уточняется в паблике поселения, траурная церемония запланирована на центральной площади, у здания ДК.  

Родные солдата до его гибели получили благодарственное письмо из воинской части. 

– В одном из боев в ходе огневого контакта лично уничтожил пулеметный расчет противника. Благодаря этому была проведена успешная эвакуация раненых товарищей и обеспечен подвоз боеприпасов, – говорится в одном из сообщений в том же паблике поселения.

За боевые заслуги Джумаева представили тогда к медали «За отвагу».

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·Общество

Акрама Джумаева похоронят на родине в Горьковском районе.

Завтра, 19 октября, в селе Октябрьском в Горьковском районе Омской области простятся с местным жителем Акрамом Джумаевым, погибшим на СВО. Как уточняется в паблике поселения, траурная церемония запланирована на центральной площади, у здания ДК.  

Родные солдата до его гибели получили благодарственное письмо из воинской части. 

– В одном из боев в ходе огневого контакта лично уничтожил пулеметный расчет противника. Благодаря этому была проведена успешная эвакуация раненых товарищей и обеспечен подвоз боеприпасов, – говорится в одном из сообщений в том же паблике поселения.

За боевые заслуги Джумаева представили тогда к медали «За отвагу».

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