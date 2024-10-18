Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

У него осталась 5-летняя дочь.
Вчера, 17 октября, в селе Золотая Нива Оконешниковского района Омской области состоялось прощание с участником СВО. С воинскими почестями в последний путь проводили 30-летнего Василия Алаева.
Как сообщили в районной администрации, Василий родился в Золотой Ниве, окончил там школу, после чего ушел в армию – в военно-морской флот. Вернувшись, он получил специальность слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Работал в Санкт-Петербурге в охранной службе, потом оператором на заводе пищевой промышленности. Увлекался рыбалкой и спортом. У него осталась 5-летняя дочь.
Мужчина заключил контракт с Минобороны 29 марта. На СВО он был стрелком-радиотелефонистом отделения огневой поддержки. Героически погиб 11 июня. Указом Президента РФ гвардии матроса Алаева наградили орденом Мужества (посмертно).
·Общество

У него осталась 5-летняя дочь.
Вчера, 17 октября, в селе Золотая Нива Оконешниковского района Омской области состоялось прощание с участником СВО. С воинскими почестями в последний путь проводили 30-летнего Василия Алаева.
Как сообщили в районной администрации, Василий родился в Золотой Ниве, окончил там школу, после чего ушел в армию – в военно-морской флот. Вернувшись, он получил специальность слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Работал в Санкт-Петербурге в охранной службе, потом оператором на заводе пищевой промышленности. Увлекался рыбалкой и спортом. У него осталась 5-летняя дочь.
Мужчина заключил контракт с Минобороны 29 марта. На СВО он был стрелком-радиотелефонистом отделения огневой поддержки. Героически погиб 11 июня. Указом Президента РФ гвардии матроса Алаева наградили орденом Мужества (посмертно).