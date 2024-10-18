Омск-Информ
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·Общество

Дети, которых из-за ремонта распределили по другим учебным заведениям, второй месят оплачивают проезд сами.
Вчера вечером жительница Омска пожаловалась в соцсетях на отсутствие обещанного чиновниками бесплатного проезда для детей, которых перевели в другие школы из-за ремонта. С начала учебного года ученики ездят на занятия в другие школы за свой счет.
– Нас перевели из 133-й школы в 63-ю школу на время капремонта. С 1 сентября по сегодняшний день пополнения не было на школьную карту «Омка». Писала в администрацию, они отправляют к администрации школы, но администрация школы здесь ни при чем. Документы администрация школы сдала в администрацию еще в августе, – написала омичка.
Сегодня в городской администрации сообщили, что администрация школы № 133 принимает меры для своевременного поступления компенсационных выплат на транспортные карты обучающихся.
·Общество

Дети, которых из-за ремонта распределили по другим учебным заведениям, второй месят оплачивают проезд сами.
Вчера вечером жительница Омска пожаловалась в соцсетях на отсутствие обещанного чиновниками бесплатного проезда для детей, которых перевели в другие школы из-за ремонта. С начала учебного года ученики ездят на занятия в другие школы за свой счет.
– Нас перевели из 133-й школы в 63-ю школу на время капремонта. С 1 сентября по сегодняшний день пополнения не было на школьную карту «Омка». Писала в администрацию, они отправляют к администрации школы, но администрация школы здесь ни при чем. Документы администрация школы сдала в администрацию еще в августе, – написала омичка.
Сегодня в городской администрации сообщили, что администрация школы № 133 принимает меры для своевременного поступления компенсационных выплат на транспортные карты обучающихся.