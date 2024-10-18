Омск-Информ
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·Общество

Три дополнительные машины обеспечат еще 33 рейса в день.
В Омске увеличили количество подвижного состава на маршруте № 109. С сегодняшнего дня вместо 8 автобусов большого класса в линию будут выходить 11.
– За счет увеличения числа подвижного состава автобусы маршрута № 109 в течение дня будут выполнять на 33 рейса больше, – сообщили в мэрии.
Чиновники рассчитывают, что это улучшит транспортное сообщение на Левобережье.
·Общество

Три дополнительные машины обеспечат еще 33 рейса в день.
В Омске увеличили количество подвижного состава на маршруте № 109. С сегодняшнего дня вместо 8 автобусов большого класса в линию будут выходить 11.
– За счет увеличения числа подвижного состава автобусы маршрута № 109 в течение дня будут выполнять на 33 рейса больше, – сообщили в мэрии.
Чиновники рассчитывают, что это улучшит транспортное сообщение на Левобережье.