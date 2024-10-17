Омск-Информ
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·Общество

«Водоканал» будет вести работы по Исилькульскому тракту.

Завтра, 18 октября, под Омском произойдет масштабное отключение воды. С 11:00 до 16:00 сотрудники омского водоканала будут проводить ремонтные работы на водопроводе по Исилькульскому тракту.

Без воды останутся:

  • микрорайон Входной,
  • деревня Приветная,
  • станция Пламя,
  • Психоневрологический диспансер в микрорайоне Северный, 1,
  • улица Челябинская, 2,
  • Путевая машинная станция-22,
  • станция Входная,
  • деревня Петровка.

Местных жителей просят запастись водой на время отключения.

·Общество

«Водоканал» будет вести работы по Исилькульскому тракту.

Завтра, 18 октября, под Омском произойдет масштабное отключение воды. С 11:00 до 16:00 сотрудники омского водоканала будут проводить ремонтные работы на водопроводе по Исилькульскому тракту.

Без воды останутся:

  • микрорайон Входной,
  • деревня Приветная,
  • станция Пламя,
  • Психоневрологический диспансер в микрорайоне Северный, 1,
  • улица Челябинская, 2,
  • Путевая машинная станция-22,
  • станция Входная,
  • деревня Петровка.

Местных жителей просят запастись водой на время отключения.