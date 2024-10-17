Вопрос с появлением парковок можно решить за 2-3 года.

Сегодня, 17 октября, в Омском городском Совете прошло заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Во время мероприятия участники обсудили вопрос организации новых платных парковок в городе. Впервые этот вопрос подняли в 2014 году, но с тех пор ситуация не сдвинулась с места.

Председатель комитета Юрий Арчибасов считает, что платные парковки не решат проблему и нужно строить многоуровневые.

– Проговаривайте с концессионерами, что нужны многоуровневые парковки, – цитирует Арчибасова «Новый Омск». – Появятся платные парковки, но машину все равно поставить будет некуда. Расширить парковочное пространство путем увеличения парковочных мест вверх – этот вопрос обсуждается с концессионерами?

Напомним, что парковки хотят разместить на 50 улицах в Центральном округе. В их числе Красный Путь, Фрунзе, Гагарина, проспект Карла Маркса, Партизанская, Бударина и Маршала Жукова. Депутат Сергей Фролов считает, что вопрос с платными парковками можно решить за 2-3 года.