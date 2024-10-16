До начала апреля следующего года мэрия намерена подписать соглашение с концессионером.

Рабочая группа по созданию платных парковок в Омске определила зону для реализации этого проекта. На первом этапе в нее войдет 50 улиц, расположенных в центре города, в том числе Красный Путь, Фрунзе, Гагарина, Партизанская, Бударина, Маршала Жукова и проспект Маркса.

По данным портала Om1.ru, реализацией проекта займется концессионер, соглашение с которым городские власти намерены подписать не позднее 1 апреля 2025 года. Он, в частности, должен будет создать проекты организации дорожного движения с учетом мест под платные и бесплатные парковки.

В центре Омска уже есть платные парковки, одна из них располагается в Газетном переулке.