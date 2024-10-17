Омск-Информ
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·Общество

Завтра произойдет отключение воды в Русско-Полянском районе.

В Русско-Полянском районе произошла коммунальная авария. Завтра, 18 октября, в 9:30 остановят работу центральной водонапорной башни. Поэтому жители останутся без воды.

Рабочие будут устранять прорыв в колодце, который находится на улице Ступникова, 36. В районной администрации сообщили, что, предположительно, работы будут проводиться до конца дня.

·Общество

Завтра произойдет отключение воды в Русско-Полянском районе.

В Русско-Полянском районе произошла коммунальная авария. Завтра, 18 октября, в 9:30 остановят работу центральной водонапорной башни. Поэтому жители останутся без воды.

Рабочие будут устранять прорыв в колодце, который находится на улице Ступникова, 36. В районной администрации сообщили, что, предположительно, работы будут проводиться до конца дня.