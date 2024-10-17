Мать ребенка все время пьет, а сам он живет в антисанитарных условиях.

В соцсетях появилась информация, что в Омске мать 5-летнего мальчика постоянно пьет в присутствии сына и оставляет его одного на улице на долгое время. Ребенок живет в антисанитарных условиях, не ходит в детский сад и имеет задержку речевого развития.

Местные жители неоднократно жаловались на омичку, но это не принесло результата. После того как горожане оставили комментарий в приемной председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина во «ВКонтакте», региональный СК начал проверку.

Александр Бастрыкин поручил главе омского Следственного комитета предоставить доклад о ходе и результатах проверки. Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.