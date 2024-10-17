Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина уличила известного исполнителя и любителя миллионных гонораров в «неправильном» патриотизме.

Депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина отреагировала на креативную идею SHAMANа, подавшего в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака «Я русский». Певец собрался выпускать алкоголь (бренди, вино, виски, водку и др.), а также парфюмерию и косметику. По данным «Омск-информа», корпоратив с 40-минутным выступлением артиста обходится в 15 млн рублей.

Парламентарий заподозрила исполнителя в «неправильном» патриотизме.

– Честно говоря, как мне кажется, эта затея – не самый лучший носитель для выражения национальной гордости. Какая-то сомнительная связь. Оставьте свободу для этого состояния души, – заявила Фадина.

Кроме того, депутат Госдумы считает, что образ русского человека все же не должен сочетаться с алкоголем и уж тем более с надписью.

– Не нравится мне образ человека с таким «флаконом» в руках на фотографии в социальных сетях и надписью, которая самостийна и по сути своей уже звучит гордо, – рассуждает Фадина в своем телеграм-канале. – И в таком «партнерстве» это духовно статус обесценивает. А вы как считаете? Русский – это про другое.

Как явствует из данных Роспатента, бренд «Я русский» охватывает более широкий ассортимент продуктов и услуг, включая секс-игрушки, ароматизаторы воздуха, косметические средства, научное и музыкальное оборудование, а также организацию шоу-программ и концертов.