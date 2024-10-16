Пока не ясно, будет ли он выпускать алкоголь или просто хочет запретить делать это другим.

Заслуженный артист SHAMAN подал в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака «Я русский». Певец сможет выпускать алкоголь (бренди, вино, виски, водку и др.), а также парфюмерию и косметику. Как сообщает РБК, регистрация товарного знака также может означать запрет на использование названия песни «Я русский» другим производителями алкоголя и косметики.

– Пока речь идет скорее о том, чтобы никто другой не мог использовать название песни SHAMAN «Я русский» в качестве бренда, потому что такие попытки уже нами фиксировались. Что касается выпуска какой-либо продукции под этим брендом самим артистом, пока говорить об этом рано, его главный приоритет сегодня – творческая деятельность, – сообщили в пресс-службе артиста.

Отметим, что в январе ликеро-водочный завод «Кристалл» объявлял о планах выпускать абсент «Шаман». Однако Роспатент заводу в этом отказал, сославшись на то, что «Шаман» – это сценическое имя певца.