Омск-Информ
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·Происшествия

На борту стало плохо одному из пассажиров.
Вчера около 20:24 рейс авиакомпании «Сибирь», который следовал по маршруту Баку – Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Причиной стала болезнь одного из пассажиров.
– В 17:08 (мск) экипаж ВС доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении КВС следовать на запасной аэродром Омск (Центральный). Экипаж 6, пассажиров 157, – сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Ранее из-за болезни пассажира в Омске незапланированно сел самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Барнаул. А самолет Омск – Москва по той же причине посадили в Екатеринбурге.
·Происшествия

На борту стало плохо одному из пассажиров.
Вчера около 20:24 рейс авиакомпании «Сибирь», который следовал по маршруту Баку – Новосибирск, совершил незапланированную посадку в Омске. Причиной стала болезнь одного из пассажиров.
– В 17:08 (мск) экипаж ВС доложил об ухудшении самочувствия пассажира и решении КВС следовать на запасной аэродром Омск (Центральный). Экипаж 6, пассажиров 157, – сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Ранее из-за болезни пассажира в Омске незапланированно сел самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Барнаул. А самолет Омск – Москва по той же причине посадили в Екатеринбурге.