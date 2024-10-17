Омск-Информ
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·Общество

Карусели не будут работать до весны.

Аттракционы в омских муниципальных парках, несмотря на относительно теплую погоду, законсервировали до весны. 

– Осень вступила в свои права, а это значит, что аттракционы в городских парках временно закрываются на зимний отдых, – сообщили в администрации парков. – Но не грустите! Парки остаются открытыми для спокойных прогулок и созерцания осенних красок.

 Ранее «Омск-информ» сообщал, что в городе могут запретить прогулки с собаками в скверах и парках.

·Общество

Карусели не будут работать до весны.

Аттракционы в омских муниципальных парках, несмотря на относительно теплую погоду, законсервировали до весны. 

– Осень вступила в свои права, а это значит, что аттракционы в городских парках временно закрываются на зимний отдых, – сообщили в администрации парков. – Но не грустите! Парки остаются открытыми для спокойных прогулок и созерцания осенних красок.

 Ранее «Омск-информ» сообщал, что в городе могут запретить прогулки с собаками в скверах и парках.