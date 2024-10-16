Речь идет об общественных территориях, которые были благоустроены в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В скверах и парках Омска, а также на других общественных территориях, которые были благоустроены в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», хотят ввести запрет на выгул домашних животных, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на документ мэрии.

Согласно действующим муниципальным нормам, собак и других питомцев нельзя выгуливать на детских и спортивных площадках, участках, на которых находятся образовательные и медицинские учреждения, городских пляжах, кладбищах, рынках и в местах массовых мероприятий. В этот список планируют добавить общественные территории, благоустроенные в рамках программы ФКГС.

Напомним, что запрет на выгул собак уже введен на территории Городского сада, который располагается в границах улиц Броз Тито, Ленина, Короленко и проспекта Маркса. Его благоустройство завершилось в сентябре.