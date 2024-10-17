Омск-Информ
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·Общество

Он помогал собирать деньги для ВСУ.
Сотрудники УФСБ возбудили на 18-летнего омича уголовное дело о государственной измене. Парню грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщили в ведомстве, молодой человек являлся администратором украинских Telegram-каналов. Он пропагандировал деятельность террористических организаций, собирал деньги для вооруженных сил Украины и призывал к насилию над патриотически настроенными россиянами.
– Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки, – сообщили в ФСБ.
Дома у парня провели обыск, изъяли компьютеры с данными, подтверждающими его причастность к противоправной деятельности.
·Общество

Он помогал собирать деньги для ВСУ.
Сотрудники УФСБ возбудили на 18-летнего омича уголовное дело о государственной измене. Парню грозит пожизненное лишение свободы.
Как сообщили в ведомстве, молодой человек являлся администратором украинских Telegram-каналов. Он пропагандировал деятельность террористических организаций, собирал деньги для вооруженных сил Украины и призывал к насилию над патриотически настроенными россиянами.
– Зафиксированы факты перевода фигурантом денежных средств на банковские счета участников украинских террористических организаций для оказания им материальной поддержки, – сообщили в ФСБ.
Дома у парня провели обыск, изъяли компьютеры с данными, подтверждающими его причастность к противоправной деятельности.