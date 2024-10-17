В Муромцевском районе сложилась ситуация с местным водопроводом приблизилась к патовой.

В Муромцевском районе Омской области за последние несколько дней произошли две крупные аварии на водопроводе. Как явствует из телеграм-канала района, сотрудники водоканала устраняли порыв сети 14 октября. И вот вечером 16 октября случилось новое ЧП. Указывается, что воды не будет на ряде улиц райцентра. Сроки устранения аварии не называются.

Зато появилось объявление о вакансии директора водоканала. Специалисту, который получит эту должность, обещают платить 100 тыс. рублей в месяц и служебную квартиру. Судя по всему, муромчане не слишком стремятся идти работать на предприятие даже на высокую зарплату, справедливо полагая, что сидеть в кабинете при постоянно рвущихся трубопроводах вряд ли получится.