Омск-Информ
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Ремонт дороги удалось выполнить раньше, чем планировалось.
В Одесском районе отремонтировали участок трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан от 88 до 92 км. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, подрядчик – «Стройсервис» выполнил работу, запланированную на 2025 год, раньше срока.
– Обновили трассу благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – отметил Хоценко. 
На участке протяженностью 3,9 км отфрезеровали изношенное дорожное полотно, укрепили основание, уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку и поставили дорожные знаки.
Ранее на дороге на этой трассе «Стройсервис» отремонтировал участок от 83 до 88 км.
·Авто

Ремонт дороги удалось выполнить раньше, чем планировалось.
В Одесском районе отремонтировали участок трассы Омск – Одесское – граница Республики Казахстан от 88 до 92 км. Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, подрядчик – «Стройсервис» выполнил работу, запланированную на 2025 год, раньше срока.
– Обновили трассу благодаря президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – отметил Хоценко. 
На участке протяженностью 3,9 км отфрезеровали изношенное дорожное полотно, укрепили основание, уложили два слоя нового асфальта, укрепили обочины, нанесли разметку и поставили дорожные знаки.
Ранее на дороге на этой трассе «Стройсервис» отремонтировал участок от 83 до 88 км.