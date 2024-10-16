Омск-Информ
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·Общество

Несмотря на пришедшие холода, на даче еще много работы. До зимы рукой подать.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какие работы нужно провести на даче после первого снега. В Омске он выпал утром 11 октября и до сих пор полностью не растаял. Эксперт отмечает, что снег не помеха для земляных работ и внесения удобрений в почву.

– Советую проводить земляные работы, перекопать участок, внести удобрения. Снег не помеха для удобрений, потому что во влажной почве они легче усваиваются, – цитирует Паршину портал LIFE.ru. – Единственное, что холодно, поэтому можно простудиться, но это уже с человеческой точки зрения.

Она также напомнила, что в середине октября дачники обычно сажают озимые чеснок и тюльпаны.

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·Общество

Несмотря на пришедшие холода, на даче еще много работы. До зимы рукой подать.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какие работы нужно провести на даче после первого снега. В Омске он выпал утром 11 октября и до сих пор полностью не растаял. Эксперт отмечает, что снег не помеха для земляных работ и внесения удобрений в почву.

– Советую проводить земляные работы, перекопать участок, внести удобрения. Снег не помеха для удобрений, потому что во влажной почве они легче усваиваются, – цитирует Паршину портал LIFE.ru. – Единственное, что холодно, поэтому можно простудиться, но это уже с человеческой точки зрения.

Она также напомнила, что в середине октября дачники обычно сажают озимые чеснок и тюльпаны.

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