Эксперты «Авито Работа» подсчитали, какие у омичей зарплатные ожидания.

Аналитики «Авито Работа» провели опрос среди омичей и выяснили, какие зарплатные ожидания они указывают в резюме и делают ли это вообще. Выяснилось, что большинство опрошенных предпочитают указывать размер желаемой заработной платы.

При этом 32 % респондентов делают это всегда, а 43 % – иногда. Примечательно, что зарплатные ожидания, указанные в резюме, в среднем были на 29 % выше дохода, которые опрошенные получали на тот момент.

Кроме того, 18 % респондентов повышают размер желаемой зарплаты на 10–20 %, а 20 % омичей – на 21–30 %. Отметим, что 10 % опрошеных указали в резюме сумму, которая выше их текущей зарплаты менее чем на 10 %. А еще 9 % захотели получать на новой работе столько же, сколько и раньше.