В омском аэропорту рассказали, что самолет делал в Омске.

Сегодня, 15 октября, омичи заметили в небе над городом боевой истребитель, сообщает «СуперОмск». Самолет летел в сторону аэропорта через центр города.

В пресс-службе Омского аэропорта рассказали, что истребитель на самом деле летел сегодня над Омском. Выяснилась и причина полета. Оказалось, что самолет сел в городе для дозаправки.

Напомним, что ранее стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», который сел в поле в Новосибирской области, продолжают разбирать. С него уже сняли двигатели, а также многое другое.