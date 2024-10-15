Подсудимый попросил прощения перед семьями погибших.

Сегодня, 15 октября, в Центральном районном суде прошло еще одно заседание по делу майора Евгения Гайдмака. Его признали виновным в ДТП на метромосту, которое произошло 30 января 2022 года.

В тот день нетрезвый мужчина сел за руль Mercedes, вместе с ним в машине ехали 21-летний Игорь Татаринов, 47-летний Александр Дубенский и 40-летний Николай Петруняев.

Полицейский превысил скорость, когда ехал через мост. В результате он не справился с управлением, автомобиль врезался в фонарный столб. Все пассажиры автомобиля скончались: один из них погиб на месте, остальные – через некоторое время в больнице.

Сам омич получил в аварии серьезные травмы, но выжил. Во время всех судебных заседаний он не признавал свою вину и утверждал, что в момент ДТП сидел на заднем сиденье.

Сегодня Гайдмак признал свою вину, сообщает Ngs55. По его словам, он ничего не помнит, но допускает, что мог быть за рулем. Также подсудимый извинился перед семьями погибших.

Приговор омичу должны были вынести сегодня, но заседание перенесли на следующую неделю. Такая ситуация сложилась из-за того, что сторона защиты предоставила чеки о части переводов потерпевшим в качестве части выплаты по гражданским искам.

Однако потерпевшие утверждают, что им никакие уведомления не приходили. Почему так получилось, будут разбираться.