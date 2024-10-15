Глава района Геннадий Долматов лично сопровождает конвой.

Омский район отправил в Луганскую Народную Республику гуманитарный конвой. Два автомобиля, два прицепа, строительные материалы и инструменты, маскировочные сети, медицинские препараты, средства личной гигиены, продукты, более тонны меда и другое – все это отправилось в Луганск.

В отправку груза вкладывались жители района, предприниматели, сотрудники администраций района и поселений, работники учреждений образования, культуры и спорта. Глава Омского района Геннадий Долматов вновь лично сопровождает гуманитарный конвой в ЛНР.

– Рад приветствовать всех вас сегодня с утра на этой площади, – выступил с приветственной речью Геннадий Долматов. – Мы начинаем очередную отправку гуманитарного груза нашим ребятам-бойцам при поддержке губернатора Виталия Павловича Хоценко. И хочу отметить, что все жители Омского муниципального района принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. Сегодня мы отправляем уже 8-й гумконвой – я искренне поздравляю всех вас с этим событием. Мы с вами делаем это по зову сердца, совершенно бескорыстно. Мы формируем Победу в тылу – ведь каждая приобретенная единица оборудования служит нашей общей Победе. Я хочу сказать, что мы должны быть благодарны тем ребятам, которые защищают честь нашей Родины. Хочу поблагодарить всех наших бойцов. Победа будет за нами!

В ходе торжественной акции к присутствующим обратились также директор Фонда развития Народной инициативы Елена Винокурова и руководитель епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами отец Дионисий. В своих выступлениях они подчеркнули значимость сегодняшнего события и выразили надежду на дальнейшее активное участие жителей района в сборе гуманитарной помощи.