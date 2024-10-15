Молодой человек выехал в город на летней резине и не смог остановить машину.

Сотрудники омской полиции нашли водителя, который вчера, 14 октября, сбил ребенка на улице Молодогвардейская. После совершения наезда на пешехода водитель автомобиля ВАЗ-2107 скрылся с места происшествия, бросив машину. 15-летняя девочка была госпитализирована.

Как выяснилось, за рулем отечественной легковушки находился 17-летний ученик одиннадцатого класса одной из школ города. На допросе подросток рассказал, что на машине была летняя резина.

– Во время движения он не справился с управлением, допустил занос и наехал на пешехода. Испугавшись ответственности, покинул место аварии, – сообщили в полиции.

На несовершеннолетнего водителя завели административное дело сразу по нескольким статьям: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ), оставление места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ), управление ТС без прав (ст. 12.7.1 КоАП РФ). Также решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ.