В компании рассказали, кто занимается разработкой моторных масел, которые производятся на заводе в Омске.

Дарья Москаленко стала героиней научно-популярного фильма об уникальных профессиях в сфере нефтепереработки. Картина посвящена карьерному пути специалиста, создающего новые рецептуры моторных масел для автомобильных двигателей и индустриального оборудования.

В свои 27 лет Дарья ведет одно из ключевых направлений научно-исследовательской детальности «Газпромнефть-СМ». Продукция компании «Газпромнефть-СМ» применяется на ведущих предприятиях большинства отраслей российской промышленности, включая крупнейшие производственные площадки сельскохозяйственного, металлургического и энергетического секторов.

– Все достижения компании – это совокупный результат профессионализма, вовлеченности и творческого подхода к делу каждого сотрудника, – отмечает генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Поэтому девиз «Газпром нефти» – «Энергия в людях». Мы активно поддерживаем созидательное начало в наших специалистах и создаем условия для непрерывного развития и самореализации – будь то наука, образование, волонтерство, спорт. История героини фильма – пример того, чего можно добиться, если есть четкая цель и желание становиться лучше самого себя каждый день. Когда компания делает ставку на энергию людей, они отвечают ей взаимностью и достигают высот в своей профессии.

Автором фильма выступил Антон Войцеховский – известный тележурналист, создатель научно-просветительских фильмов, лауреат российских и международных кинофестивалей. Этот проект является мероприятием в рамках комплексной программы развития персонала «Газпромнефть-СМ» и формирования кадрового резерва молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

– В любом деле основа успеха – не только профессионализм, самоотдача, работоспособность, но и увлеченность человека тем, чем он занимается, – рассказал Антон Войцеховский, тележурналист. – В процессе подготовки фильма я общался с самыми разными специалистами «Газпромнефть-СМ». Меня поразило, насколько высока степень вовлеченности в работу у сотрудников компании. Это люди, влюбленные в профессию, знающие ее в мельчайших нюансах. Такие примеры по-настоящему вдохновляют и заряжают энергией.

Фильм направлен на содействие профориентации молодежи и повышение интереса к специальностям нефтеперерабатывающей отрасли.