Именем великого полководца хотят назвать территорию в Центральном округе.

На днях в омском Горсовете состоится заседание комитета по вопросам архитектуры и землепользования. На повестке стоит вопрос, какое название получит территория в Центральном округе, сообщает Город55.

Речь идет об участке, который находится южнее здания №97б на улице 22-го Партсъезда, в границах улицы митрополита Феодосия и 1-го Зеленого проезда. Его хотят назвать «Сад имени генералиссимуса Суворова», топонимическая комиссия уже одобрила это название.

За последние два года на этой территории высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные дорожки и смонтировали освещение. Депутаты комитета смогут дать свою рекомендацию, после чего окончательное решение примут на пленарном заседании городского Совета.