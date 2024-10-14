«Газпромнефть-СМ» поддержала главный марафон России, присоединившись к 30-тысячной аудитории любителей бега и профессиональных спортсменов.

Сотрудники компании по производству смазочных материалов со всех производственных площадок, в том числе омского завода, приняли участие в Московском марафоне. Всего к крупнейшему беговому событию страны присоединились 30 тысяч любителей и профессиональных спортсменов. Маршрут традиционно проходил через главные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Новодевичий монастырь, Политехнический музей.

– «Газпромнефть-СМ» вовлекает в полезную физическую активность всех сотрудников. Компания поддерживает спортивные увлечения и опытных спортсменов, и тех, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Для нас главная победа – не спортивные кубки и медали, а здоровье и благополучие каждого нашего коллеги, – отметил гендиректор предприятия Анатолий Скоромец.

Уточним, что Московский марафон состоял из двух дистанций – 10 и 42,2 км. Спортсмены в обязательном порядке предоставляли разрешительные медицинские документы. Пейсмейкеры – опытные атлеты – пробегали дистанцию с заданным темпом, что помогало участникам справиться с дистанцией вовремя.

Поддержку главного марафона страны в компании, производящей смазочные материалы, считают важной частью корпоративной программы, направленной на повышение качества жизни сотрудников и продвижения здорового образа жизни.