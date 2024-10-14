Все они поступили в вузы в этом году.

Омские вузы подвели итоги приемной кампании. В этом году первокурсниками высших учебных заведений в регионе стали почти 20 тыс. человек.

– В этом году в Омск поступили 2918 иностранных граждан: больше всего из Казахстана, Индии, Узбекистана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Белоруссии и Азербайджана, – отметил министр образования Омской области Иван Кротт.

Больше всего студентов выбрали инженерные и технические направления. На целевое обучение поступили 1310 человек: в том числе 385 – в медакадемию, 260 – в полицейскую академию, 245 – в аграрный университет. В ОмГТУ насчитали 188 целевиков, в ОмГПУ – 111 и ОмГУПСе – 101.

Отметим, что целевое обучение означает, что для студента уже определили место работы, куда он отправится после получения диплома. Он будет получать стипендию, а взамен должен отработать на указанном в договоре предприятии 3–5 лет.