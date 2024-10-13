Процесс рекультивации закрытых полигонов твердых бытовых отходов близок к завершению. В специальную пленку «запечатали» 10 млн тонн мусора.

До конца текущего года в Омске будет завершена ликвидация четырех крупнейших свалок, отходы на которых копились с советских времен. Работы по рекультивации закрытых полигонов твердых бытовых отходов ведутся в рамках федеральной программы «Чистая среда» нацпроекта «Экология».

Как сообщили в региональном правительстве, на полигонах в Советском и Центральном округах уже выполнены все технологические операции. Что касается Кировской и Ленинской свалок, то здесь подрядчикам осталось сформировать слой плодородной почвы для выращивания травы и завершить благоустройство.

– Более 10 млн кубометров мусора, накопленных на городских свалках за полвека, запечатаны в водонепроницаемые пленки, покрыты несколькими слоями грунта и песка. Ликвидация мусорных полигонов должна снизить выбросы в атмосферу объемом порядка 14–15 тысяч тонн загрязняющих веществ в год, – отметили в правительстве.

Ранее мэр Омска Сергей Шелест сообщал, что на месте Советской свалки теперь зеленое поле.