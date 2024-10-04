Закрытый полигон твердых бытовых отходов в Советском округе больше не наносит вред экологии.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о завершении рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов в Советском округе города. Теперь на его месте огромное зеленое поле, свалка больше не угрожает экологии.

Работы по рекультивации полигона проводились в рамках нацпоекта «Экология». Подрядной организации ООО «БМТ-сервис» выплатили около 840 млн рублей. Как отметил мэр, весь накопленный на полигоне мусор «пришлось буквально загерметизировать».

– Порядка 800 тысяч кубометров твердых отходов заключили между двумя противофильтрационными экранами, чтобы не допустить их контакта с почвой. Сверху разместили плодородный грунт и засеяли газонные травы, – рассказал о технологии Сергей Шелест.

На время так называемого биологического этапа доступ на полигон будет закрыт, а на его территории организован постоянный экомониторинг. Позже место бывшей свалки можно будет использовать для нужд города.