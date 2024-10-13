Омск-Информ
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·Спорт

Прощание состоится на следующей неделе.

Прощание с ветераном омской греко-римской борьбы, заслуженным тренером РСФСР Александром Зелениным пройдет во вторник, 15 октября, сообщили в региональном Минспорта. Его не стало накануне, тренер умер на 84-м году жизни. 

– Прощание с Александром Зелениным состоится 15 октября с 11:00 до 11:45 в Воскресенском соборе (улица Партизанская, 16), – сообщили в пресс-службе ведомства.

Заслуженным тренером РСФСР Александр Зеленин стал за подготовку чемпиона СССР, победителя Кубка мира Николая Коваленко.

·Спорт

Прощание состоится на следующей неделе.

Прощание с ветераном омской греко-римской борьбы, заслуженным тренером РСФСР Александром Зелениным пройдет во вторник, 15 октября, сообщили в региональном Минспорта. Его не стало накануне, тренер умер на 84-м году жизни. 

– Прощание с Александром Зелениным состоится 15 октября с 11:00 до 11:45 в Воскресенском соборе (улица Партизанская, 16), – сообщили в пресс-службе ведомства.

Заслуженным тренером РСФСР Александр Зеленин стал за подготовку чемпиона СССР, победителя Кубка мира Николая Коваленко.