Его не стало на 84-м году жизни.

Вчера, 12 октября, в Омске не стало ветерана омской греко-римской борьбы, заслуженного тренера РСФСР Александра Зеленина. Его не стало на 84-м году жизни. Информация об этом появилась сегодня на сайте Федерации спортивной борьбы Омской области.

Известно, что Александр Зеленин родился 25 июня 1941 года. В 1963 году он после трех лет армейской службы в Даурии приехал поступать в Омский государственный институт физкультуры из Читинской области. Именно в армии Александр Зеленин начал серьезно заниматься классической борьбой.

После успешного окончания вуза, он до 30 лет выступал как спортсмен, а затем перешел на тренерскую работу. Сначала работал преподавателем в училище ГВФ (ныне – Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского). В 1968 году получил приглашение от Василия Громыко в новую спортшколу – СДЮШОР по классической борьбе Омского областного совета ДСО «Спартак».

Звание заслуженного тренера РСФСР Александру Зеленину присвоено за подготовку чемпиона СССР, победителя Кубка мира Николая Коваленко (тренировал совместно с А. З. Минибаевым).

– Федерация спортивной борьбы Омской области выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Дмитриевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал, – написали на сайте представители Федерации спортивной борьбы Омской области.

Также они добавили то, что информация о прощании и похоронах будет сообщена дополнительно.