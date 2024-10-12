По словам Владимира Плющева, тренеры «ястребов» не могут стабилизировать положение. Отставкой Звягина и К он не будет удивлен.

Известный хоккейный эксперт, бывший главный тренер молодежной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о ситуации в омском «Авангарде» и предполагаемой отставке тренерского штаба Сергея Звягина. По некоторым данным, его может сменить специалист из Америки.

– Видимо, тренерский штаб во главе со Звягиным не может окончательно найти выход из ситуации, чтобы стабилизировать положение. Оно так и будет – то победа, то поражение. Как на качелях. Судя по всему, там ничего особенного не улучшается. Я не буду удивлен, если в «Авангарде» сменится тренерский штаб, - цитирует Плющева портал «ВсеПроСпорт».

Он добавил, что «Авангарду» с его историей и хоккейной культурой «грех находиться рядом с «Барысом». После 15 матчей регулярного чемпионата КХЛ омская команда имеет в своем активе всего 5 побед и с 11 очками занимает десятое место в Восточной конференции, не попадая в плей-офф.