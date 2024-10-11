Омск-Информ
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·Общество

Кроме Дня трезвости, предлагается сделать безалкогольным и День молодежи.
В Законодательное собрание Омской области поступило предложение запретить продажу алкоголя в регионе в День молодежи, который празднуют в последнюю субботу июня. Законопроект предполагает, что спиртное нельзя будет приобрести в магазинах, продавать его будут только в заведениях общественного питания.
Напомним, в этом году депутаты уже приняли один запрет на алкоголь. Теперь магазинам нельзя продавать его в День трезвости, 11 сентября.
·Общество

Кроме Дня трезвости, предлагается сделать безалкогольным и День молодежи.
В Законодательное собрание Омской области поступило предложение запретить продажу алкоголя в регионе в День молодежи, который празднуют в последнюю субботу июня. Законопроект предполагает, что спиртное нельзя будет приобрести в магазинах, продавать его будут только в заведениях общественного питания.
Напомним, в этом году депутаты уже приняли один запрет на алкоголь. Теперь магазинам нельзя продавать его в День трезвости, 11 сентября.