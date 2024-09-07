Приобрести спиртное не получится с 10 до 22 часов. Ночью алкоголь тоже не отпустят.

Омская область впервые присоединится к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября. В этот день с 10 до 22 часов на всей территории региона будет запрещена продажа алкоголя. Ночные ограничения на реализацию алкоголя также сохранятся, соответственно, купить спиртное нельзя будет с 22 часов 10 сентября до 10 утра 12 сентября.

Ранее сообщалось, что в июне потребление алкоголя в России составило менее 8 литров на душу населения. Это произошло впервые с 2000 года.