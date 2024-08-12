По итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения составило 7,98 литра.

Впервые с 2000 года в России уровень потребления алкоголя составил менее 8 литров в год на душу населения, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Перелом был зафиксирован в июне, по итогам этого месяца потребление алкогольной продукции на душу населения за 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. В мае оно равнялось 8,01 литра, а в 2023 году – 8,44 литра.

Меньше всего пьют на Северном Кавказе, где существуют значительные ограничения на розничную продажу алкоголя. Наиболее высокий уровень в июне был зафиксирован в Свердловской области – 12,23 литра.

Показатель потребления алкоголя на душу населения рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, туристического потребления спиртных напитков и (если имеется информация) незарегистрированного потребления слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого спирта.