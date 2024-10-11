Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчину приговорили к тюремному сроку и обязали выплатить стражу порядка моральную компенсацию.

В законную силу вступил приговор Нижнеомского районного суда в отношении 30-летнего сельчанина, избившего полицейского. Инцидент произошел в феврале 2024 года.

Сельчанин нанес правоохранителю во время несения службы несколько ударов по голове и телу. Полицейскому был причинен средней тяжести вред здоровью. 

Действия безработного подсудимого квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу сотрудника полиции с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в сумме 150 000 рублей.

·Происшествия

Мужчину приговорили к тюремному сроку и обязали выплатить стражу порядка моральную компенсацию.

В законную силу вступил приговор Нижнеомского районного суда в отношении 30-летнего сельчанина, избившего полицейского. Инцидент произошел в феврале 2024 года.

Сельчанин нанес правоохранителю во время несения службы несколько ударов по голове и телу. Полицейскому был причинен средней тяжести вред здоровью. 

Действия безработного подсудимого квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В пользу сотрудника полиции с осужденного взыскали компенсацию морального вреда в сумме 150 000 рублей.