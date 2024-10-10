Четыре птицы переехали в новые вольеры.

В Большереченском зоопарке произошел переезд. Четыре особи семейства ястребиных – два белоплечих и два белохвостых орлана – перебрались в новый дом.

Еще с 2023 года в зоопарке строили и обустраивали новые вольеры. Всего их восемь, каждый из которых имеет площадь 200 квадратных метров и высоту 6 метров. Внутри каждого из них находятся домики, качели, лестницы, бассейны и присады.

– При строительстве вольеров для птиц учитывались физиологические особенности каждой особи в целом и их индивидуальные характеристики, – рассказали в зоопарке. – Был сделан упор на динамическое архитектурное решение вольерного пространства: создание съемных и заменяемых конструкций для обеспечения птицам комфортного существования.

Сейчас за птицами наблюдают. Их физические показатели в норме, психических расстройств из-за переезда тоже нет.